Еженедельная аудитория "Сферума" в "Максе" достигла 20 миллионов человек

"Сферум" подводит итоги 2025-2026 учебного года. Еженедельная аудитория сервиса в национальном мессенджере "Макс" превысила 20 миллионов пользователей. Каждый день сервисами образовательного пространства пользуются 17 миллионов человек", - говорится в сообщении компании.

"Завершившийся учебный год для "Сферума" был насыщенным - платформа полностью интегрирована в национальный мессенджер "Макс". Это позволило нам усилить уровень цифровой безопасности и предоставить пользователям еще больше возможностей. Желаем всем нашим пользователям отлично провести летние каникулы, отдохнуть и набраться сил, а мы продолжим развивать наш сервис, чтобы он становился еще удобнее и полезнее", — прокомментировал итоги работы сервиса вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.