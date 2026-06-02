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Еженедельная аудитория "Сферума" в "Максе" достигла 20 миллионов человек - РИА Новости, 02.06.2026
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10:23 02.06.2026
Еженедельная аудитория "Сферума" в "Максе" достигла 20 миллионов человек

VK: еженедельная аудитория "Сферума" в "Максе" превысила 20 миллионов человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еженедельная аудитория образовательного сервиса "Сферум" на онлайн-платформе "Макс" по итогам 2025–2026 учебного года превысила 20 миллионов пользователей.
  • В "Сферуме" зарегистрировались 26 миллионов пользователей, включая 2,1 миллиона педагогов и 23,9 миллиона учащихся и их родителей.
  • К платформе подключились все образовательные организации России, включая школы, организации дополнительного образования, колледжи и детсады.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Еженедельная аудитория образовательного сервиса "Сферум" на онлайн-платформе "Макс" по итогам 2025-2026 учебного года превысила 20 миллионов пользователей, сообщила пресс-служба VK.
"Сферум" подводит итоги 2025-2026 учебного года. Еженедельная аудитория сервиса в национальном мессенджере "Макс" превысила 20 миллионов пользователей. Каждый день сервисами образовательного пространства пользуются 17 миллионов человек", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что в "Сферуме" зарегистрированы 26 миллионов пользователей, в том числе 2,1 миллиона педагогов, 23,9 миллиона — учащихся и их родителей. К платформе подключены все образовательные организации России, включая школы, организации дополнительного образования, колледжи и детсады.
В топ-10 регионов-лидеров по работе с платформой по итогам учебного года вошли Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Новосибирская, Орловская, Рязанская и Калужская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, республики Мордовия и Марий Эл.
"Завершившийся учебный год для "Сферума" был насыщенным - платформа полностью интегрирована в национальный мессенджер "Макс". Это позволило нам усилить уровень цифровой безопасности и предоставить пользователям еще больше возможностей. Желаем всем нашим пользователям отлично провести летние каникулы, отдохнуть и набраться сил, а мы продолжим развивать наш сервис, чтобы он становился еще удобнее и полезнее", — прокомментировал итоги работы сервиса вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
"Сферум" - российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в защищенном образовательном пространстве.
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