В Севастополе отразили две атаки украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные ночью отразили две атаки ВСУ на Севастополь, сбив семь беспилотников.
- Осколки дронов упали на крышу частного дома в СНТ и на хозпостройку в селе Тыловое, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Военные ночью отразили две атаки ВСУ на Севастополь, сбив семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отразили ночью две атаки ВСУ. Сбито семь БПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем", - сообщил Развожаев в канале в "Макс".
Пострадал один частный дом в СНТ: сбитый БПЛА упал на крышу дома, также осколки от БПЛА упали на хозпостройку в селе Тыловое. Пострадавших нет, отметил губернатор.
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