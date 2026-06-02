В Севастополе отразили две атаки украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Военные ночью отразили две атаки ВСУ на Севастополь, сбив семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пострадал один частный дом в СНТ: сбитый БПЛА упал на крышу дома, также осколки от БПЛА упали на хозпостройку в селе Тыловое. Пострадавших нет, отметил губернатор.