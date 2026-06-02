Атаку ВСУ отражают в Севастополе, сбиты два БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
- Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты два БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор попросил жителей Севастополя соблюдать меры безопасности.
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