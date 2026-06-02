Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе во вторник будут продавать бензин по талонам - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 02.06.2026
В Севастополе во вторник будут продавать бензин по талонам

Развожаев предупредил о продаже в Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 по талонам

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе 2 июня продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 будет производиться по талонам.
  • Свободная продажа бензина в Севастополе начнется в среду.
  • В Крыму с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса топлива.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам, свободная продажа начнется уже в среду, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.
"Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС, и на АТАНе... Занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо: свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс", отметив, что только что закончил очередное оперативное совещание по вопросам по поставок топлива в город.
Губернатор добавил, что талоны - временная мера, в течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы была возможность восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду.
Табло автозаправки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Крыму ввели лимит в 20 литров на продажу бензина АИ-92
30 мая, 22:56
 
АвтоСевастопольРеспублика КрымМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)АИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала