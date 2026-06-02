В Севастополе во вторник будут продавать бензин по талонам

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам, свободная продажа начнется уже в среду, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор добавил, что талоны - временная мера, в течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы была возможность восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду.