В Севастополе во вторник будут продавать бензин по талонам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе 2 июня продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 будет производиться по талонам.
- Свободная продажа бензина в Севастополе начнется в среду.
- В Крыму с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса топлива.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам, свободная продажа начнется уже в среду, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.
"Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС, и на АТАНе... Занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо: свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс", отметив, что только что закончил очередное оперативное совещание по вопросам по поставок топлива в город.
Губернатор добавил, что талоны - временная мера, в течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы была возможность восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду.