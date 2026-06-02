Сестра Дятлова добивается возбуждения нового уголовного дела

Краткий пересказ от РИА ИИ Родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова добивается возбуждения нового уголовного дела о гибели туристической группы ее брата в 1959 году.

Адвокат Евгений Черноусов считает, что предыдущее уголовное дело было возбуждено формально, а проверка прокуратуры в 2020 году не привела к полноценному расследованию.

Татьяна Перминова хочет, чтобы было проведено всестороннее расследование, включая дополнительные экспертизы и эксгумацию тел погибших.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова добивается возбуждения нового уголовного дела о гибели туристической группы её брата в 1959 году, сообщил РИА Новости её адвокат Евгений Черноусов.

“В 1959 году уголовное дело было фактически без фабулы, без номера, без статьи, преобладал формальный подход. Такая же ситуация сложилась в 2020 году с прокурорской проверкой. При этом проверка прокуратуры – это не работа следствия, они не могут проводить следственные действия, эксгумации, экспертизы, а это необходимо. Они только озвучили свою версию о том, что группа погибла из-за лавины”, - рассказал собеседник агентства.

В этой связи, по словам адвоката, Татьяна Перминова добивается возбуждения нового уголовного дела для всестороннего расследования случившегося.

“Необходимо, в случае с таким количеством погибших, возбудить новое уголовное дело об убийствах, провести дополнительные экспертизы, например химическую, которую ранее не проводили, провести эксгумацию сразу всех тел погибших. Перминову по уголовному делу необходимо признать потерпевшей, можно даже взять подписку о неразглашении, засекретить. Родственники хотят знать правду в первую очередь, речь не про общественность”, - добавил адвокат.

Он заключил, что писал на прямую линию президента, писал в Следственный комитет и Генпрокуратуру , “не сидит сложа руки”.

Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что зимой 1959 года там при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.