Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что видит перспективу заключения сделки с Ираном - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 02.06.2026 (обновлено: 17:36 02.06.2026)
Рубио заявил, что видит перспективу заключения сделки с Ираном

Марко Рубио заявил, что видит перспективу заключения сделки с Ираном

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что не может гарантировать заключение сделки между США и Ираном.
  • При этом он добавил, что США надеются на заключение соглашения в ближайшее время.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил во вторник, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективу ее заключения.
"Это (переговоры - ред.) не является гарантией того, что в конечном счете удастся заключить сделку", - сообщил Рубио в комитете по международным отношениям сената США.
При этом Рубио добавил, что США надеются на заключение соглашения и видят перспективу того, что соглашение может быть достигнуто "сегодня, завтра или на следующей неделе".
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Хуже Вьетнама и Перл-Харбора". Иран выходит из переговоров с США
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала