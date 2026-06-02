Рубио заявил, что видит перспективу заключения сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что не может гарантировать заключение сделки между США и Ираном.
- При этом он добавил, что США надеются на заключение соглашения в ближайшее время.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил во вторник, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективу ее заключения.
При этом Рубио добавил, что США надеются на заключение соглашения и видят перспективу того, что соглашение может быть достигнуто "сегодня, завтра или на следующей неделе".