Рубио заявил, что видит перспективу заключения сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил во вторник, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективу ее заключения.

При этом Рубио добавил, что США надеются на заключение соглашения и видят перспективу того, что соглашение может быть достигнуто "сегодня, завтра или на следующей неделе".