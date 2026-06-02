"Совкомбанк лизинг" профинансировал сделку на сумму более 1 млрд рублей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости . "Совкомбанк лизинг" стал финансовым партнером в сделке по приобретению в лизинг офисных площадей в бизнес-центре "Порта" на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения компания обеспечила покупку офисного этажа площадью около 2 тысяч квадратных метров в строящемся деловом комплексе, расположенном в районе Филевский Парк в Москве. Предварительная аккредитация партнера — девелоперской компании Forma — ускорила цикл от подачи заявки до подписания документов.

"Мы развиваем комплекс решений для работы с недвижимостью, и лизинг для бизнеса стал логичным дополнением к инвестиционному кредитованию юридических лиц и ипотеке на приобретение коммерческой недвижимости физическими лицами. <…> Теперь все объекты Forma доступны в рамках этого решения, и мы видим в нем большой потенциал для рынка", – прокомментировал старший управляющий директор ПАО "Совкомбанк" Артем Языков, его слова приводит пресс-служба.