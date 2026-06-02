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В Щелково трое подростков на одном самокате попали под колеса легковушки - РИА Новости, 02.06.2026
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21:30 02.06.2026
В Щелково трое подростков на одном самокате попали под колеса легковушки

В Подмосковье трое подростков на одном самокате пострадали в ДТП с легковушкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Щелково произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и электросамоката, на котором ехали три подростка.
  • Подростков доставили в больницу, двоих после оказания помощи отпустили домой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Легковушка в Щелково столкнулась с электросамокатом, на котором ехали три подростка, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что примерно в 16.45 около одного из домов, расположенных на улице Широкая, произошло ДТП.
«

"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Тойота", при повороте с главной дороги на второстепенную совершил столкновение с электросамокатом, на котором передвигались трое несовершеннолетних – 12-летний мальчик и две девочки - 12 и 13 лет", - говорится в сообщении.

В результате произошедшего трое подростков были доставлены в больницу, двоих из них после оказания помощи отпустили домой.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияЩелковоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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