В Щелково трое подростков на одном самокате попали под колеса легковушки

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"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Тойота", при повороте с главной дороги на второстепенную совершил столкновение с электросамокатом, на котором передвигались трое несовершеннолетних – 12-летний мальчик и две девочки - 12 и 13 лет", - говорится в сообщении.