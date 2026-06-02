Турецких футболистов вызвали в Америку на чемпионат мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арда Гюлер из «Реала», Кенан Йылдыз из «Ювентуса» и Хакан Чалханоглу из «Интера» вошли в состав сборной Турции на чемпионат мира 2026 года.
- В состав сборной Турции вошли вратари: Алтай Байындыр, Мерт Гюнок и Угурджан Чакыр.
- Среди защитников сборной Турции — Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Элмалы, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр, Ферди Кадиоглу, Мерих Демирал и другие.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Игроки линии атаки Арда Гюлер из мадридского "Реала" и Кенан Йылдыз из туринского "Ювентуса", а также хавбек миланского "Интера" Хакан Чалханоглу вошли в окончательный состав сборной Турции по футболу на чемпионат мира 2026 года.
Полностью состав сборной Турции выглядит следующим образом:
вратари - Алтай Байындыр ("Манчестер Юнайтед", Англия), Мерт Гюнок ("Фенербахче"), Угурджан Чакыр ("Галатасарай");
защитники - Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Элмалы (оба - "Галатасарай"), Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр (оба - "Фенербахче"), Ферди Кадиоглу ("Брайтон", Англия), Мерих Демирал ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Озан Кабак ("Хоффенхайм", Германия), Самет Акайдин ("Ризеспор"), Зеки Челик ("Рома", Италия);
полузащитники - Хакан Чалханоглу ("Интер", Италия), Исмаил Юксек ("Фенербахче"), Каан Айхан ("Галатасарай"), Оркун Кекчю ("Бешикташ"), Салих Озджан ("Боруссия" Дортмунд, Германия);
нападающие - Барыш Йылмаз, Юнус Акгюн (оба - "Галатасарай"), Керем Актюркоглу, Огуз Айдын (оба - "Фенербахче"), Арда Гюлер ("Реал", Испания), Джан Узун ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия), Дениз Гюль ("Порту", Португалия), Ирфан Кахведжи ("Касымпаша"), Кенан Йылдыз ("Ювентус", Италия).