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Турецких футболистов вызвали в Америку на чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
12:57 02.06.2026 (обновлено: 13:00 02.06.2026)
Турецких футболистов вызвали в Америку на чемпионат мира

Гюлер, Йылдыз и Чалханоглу вызваны в сборную Турции на чемпионат мира по футболу

© Фото : Социальные сети сборной Турции по футболуИгроки сборной Турции по футболу
Игроки сборной Турции по футболу - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Турции по футболу
Игроки сборной Турции по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арда Гюлер из «Реала», Кенан Йылдыз из «Ювентуса» и Хакан Чалханоглу из «Интера» вошли в состав сборной Турции на чемпионат мира 2026 года.
  • В состав сборной Турции вошли вратари: Алтай Байындыр, Мерт Гюнок и Угурджан Чакыр.
  • Среди защитников сборной Турции — Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Элмалы, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр, Ферди Кадиоглу, Мерих Демирал и другие.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Игроки линии атаки Арда Гюлер из мадридского "Реала" и Кенан Йылдыз из туринского "Ювентуса", а также хавбек миланского "Интера" Хакан Чалханоглу вошли в окончательный состав сборной Турции по футболу на чемпионат мира 2026 года.
Полностью состав сборной Турции выглядит следующим образом:
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вратари - Алтай Байындыр ("Манчестер Юнайтед", Англия), Мерт Гюнок ("Фенербахче"), Угурджан Чакыр ("Галатасарай");
защитники - Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Элмалы (оба - "Галатасарай"), Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр (оба - "Фенербахче"), Ферди Кадиоглу ("Брайтон", Англия), Мерих Демирал ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Озан Кабак ("Хоффенхайм", Германия), Самет Акайдин ("Ризеспор"), Зеки Челик ("Рома", Италия);
полузащитники - Хакан Чалханоглу ("Интер", Италия), Исмаил Юксек ("Фенербахче"), Каан Айхан ("Галатасарай"), Оркун Кекчю ("Бешикташ"), Салих Озджан ("Боруссия" Дортмунд, Германия);
нападающие - Барыш Йылмаз, Юнус Акгюн (оба - "Галатасарай"), Керем Актюркоглу, Огуз Айдын (оба - "Фенербахче"), Арда Гюлер ("Реал", Испания), Джан Узун ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия), Дениз Гюль ("Порту", Португалия), Ирфан Кахведжи ("Касымпаша"), Кенан Йылдыз ("Ювентус", Италия).
Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Турции попала в группу D, где сыграет с командами Австралии, Парагвая и США. Турки выступят на чемпионате мира в третий раз в своей истории и впервые с 2002 года.
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