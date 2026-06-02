Турецких футболистов вызвали в Америку на чемпионат мира

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Игроки линии атаки Арда Гюлер из мадридского "Реала" и Кенан Йылдыз из туринского "Ювентуса", а также хавбек миланского "Интера" Хакан Чалханоглу вошли в окончательный состав сборной Турции по футболу на чемпионат мира 2026 года.