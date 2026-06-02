Дивеев, Агкацев, Денисов и Карпукас отсутствуют на тренировке сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты сборной России Игорь Дивеев, Станислав Агкацев, Даниил Денисов и Артем Карпукас пропускают тренировку команды на сборе в Новогорске.
- Полузащитник Лечи Садулаев, пропустивший товарищеский матч с командой Египта, принимает участие в тренировке.
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной России Игорь Дивеев, Станислав Агкацев, Даниил Денисов и Артем Карпукас пропускают тренировку команды на сборе в Новогорске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Национальная команда проводит сбор в Новогорске во вторник. Пропустивший товарищеский матч с командой Египта полузащитник Лечи Садулаев принимает участие в занятии.
28 мая в Каире сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1. 5 и 9 июня россияне в Волгограде и Калининграде встретятся со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.