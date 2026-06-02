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Дивеев, Агкацев, Денисов и Карпукас отсутствуют на тренировке сборной - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
11:41 02.06.2026 (обновлено: 12:09 02.06.2026)
Дивеев, Агкацев, Денисов и Карпукас отсутствуют на тренировке сборной

Тренировка сборной России проходит без Дивеева, Агкацева, Денисова и Карпукаса

© Фото : Пресс-служба сборной РоссииТренировка футболистов сборной России
Тренировка футболистов сборной России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба сборной России
Тренировка футболистов сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты сборной России Игорь Дивеев, Станислав Агкацев, Даниил Денисов и Артем Карпукас пропускают тренировку команды на сборе в Новогорске.
  • Полузащитник Лечи Садулаев, пропустивший товарищеский матч с командой Египта, принимает участие в тренировке.
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной России Игорь Дивеев, Станислав Агкацев, Даниил Денисов и Артем Карпукас пропускают тренировку команды на сборе в Новогорске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Национальная команда проводит сбор в Новогорске во вторник. Пропустивший товарищеский матч с командой Египта полузащитник Лечи Садулаев принимает участие в занятии.
28 мая в Каире сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1. 5 и 9 июня россияне в Волгограде и Калининграде встретятся со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
Футбол. Товарищеский матч Египет - Россия - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Сборная России проиграла египтянам в товарищеском матче
28 мая, 23:01
 
ФутболСпортРоссияЛечи СадулаевДаниил Денисов
 
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