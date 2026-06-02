Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты сборной Грузии сыграли вничью с командой Румынии в домашнем товарищеском матче в Тбилиси со счетом 1:1.
- Обе команды не сумели отобраться на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Грузии сыграли вничью с командой Румынии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Тбилиси.
Встреча завершилась со счетом 1:1. У хозяев, которых возглавляет Вилли Саньоль, гол забил Георгий Квилитая (46-я минута). В составе команды Георге Хаджи отличился Луис Мунтяну (55).