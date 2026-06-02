США ввели санкции против иранских криптовалютных бирж

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США ввели санкции против четырех иранских криптовалютных бирж на фоне конфликта с Ираном.
- Санкции введены против компаний Bitpin, Nobitex, Wallex и Ramzinex, а также четырех человек, связанных с Nobitex.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты на фоне продолжающегося конфликта с Ираном ввели санкции против четырех иранских криптовалютных бирж и связанных с ними физлиц, сообщил минфин США.
Как следует из заявления управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, санкции введены против компаний Bitpin, Nobitex, Wallex и Ramzinex, а также четырех человек, связанных с Nobitex.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
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