Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, противоречат международному праву, отметила Захарова.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Напоминаем, что международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, а незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема", - отметила Захарова в своем комментарии в связи с задержанием французскими военными танкера Tagor в открытом море.
Противоречие таких "санкций" международному праву неоднократно констатировано Генеральной Ассамблеей ООН, добавила она.