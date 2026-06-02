Рейтинг@Mail.ru
В МИД напомнили, что международные санкции могут утверждаться только СБ ООН - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 02.06.2026 (обновлено: 00:11 02.06.2026)
В МИД напомнили, что международные санкции могут утверждаться только СБ ООН

Захарова: международными являются только те санкции, которые утверждены СБ ООН

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, противоречат международному праву, отметила Захарова.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Напоминаем, что международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, а незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема", - отметила Захарова в своем комментарии в связи с задержанием французскими военными танкера Tagor в открытом море.
Противоречие таких "санкций" международному праву неоднократно констатировано Генеральной Ассамблеей ООН, добавила она.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Во Франции обрушились на Макрона из-за якобы связанного с Россией танкера
Вчера, 16:21
 
В миреРоссияМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала