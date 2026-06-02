Azur Air выведет из эксплуатации три самолета из-за проблем с двигателями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиакомпания Azur Air выведет из эксплуатации три самолета из-за отклонений в параметрах двигателей.
- Сертификат эксплуатанта Azur Air действует до 8 июня 2026 года.
- Первый план устранения замечаний, поданный авиакомпанией, был отправлен на доработку.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air по результатам проведенной проверки выведет из эксплуатации три самолета из-за отклонений в параметрах двигателей, остальные шесть бортов допущены к полетам, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"По результатам проведенной проверки три самолета из парка перевозчика эксплуатироваться пока не будут – проведенная бороскопия выявила отклонения в параметрах их двигателей. Остальные самолеты перевозчика – шесть машин – допущены к полетам", - рассказал Ядров журналистам.
Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.
Первый план, поданный авиакомпанией в конце марта, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности, указывали в Росавиации. В апреле глава ведомства сообщал, что Azur Air вывела из расписания несколько самолетов по итогам проверки.
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