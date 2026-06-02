Azur Air выведет из эксплуатации три самолета из-за проблем с двигателями

Краткий пересказ от РИА ИИ Авиакомпания Azur Air выведет из эксплуатации три самолета из-за отклонений в параметрах двигателей.

Сертификат эксплуатанта Azur Air действует до 8 июня 2026 года.

Первый план устранения замечаний, поданный авиакомпанией, был отправлен на доработку.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air по результатам проведенной проверки выведет из эксплуатации три самолета из-за отклонений в параметрах двигателей, остальные шесть бортов допущены к полетам, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"По результатам проведенной проверки три самолета из парка перевозчика эксплуатироваться пока не будут – проведенная бороскопия выявила отклонения в параметрах их двигателей. Остальные самолеты перевозчика – шесть машин – допущены к полетам", - рассказал Ядров журналистам.

Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air : сертификат действует до 8 июня 2026 года. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.