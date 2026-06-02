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Самолет ВВС Швеции заметили у российской границы в районе Мурманска - РИА Новости, 02.06.2026
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14:52 02.06.2026
Самолет ВВС Швеции заметили у российской границы в районе Мурманска

Самолет Gulfstream IV ВВС Швеции заметили у границы РФ в районе Мурманска

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Swedish Air Force Gulfstream GIV-SPСамолет Gulfstream IV шведских ВВС
Самолет Gulfstream IV шведских ВВС - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Swedish Air Force Gulfstream GIV-SP
Самолет Gulfstream IV шведских ВВС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции летает над территорией Финляндии рядом с российской границей в районе Мурманска.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции наматывает круги над территорией Финляндии рядом с российской границей в районе Мурманска, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.
Самолет вылетел около 10.30 мск из аэропорта финского города Тампере и взял курс на север. Добравшись до северной части Финляндии, он развернулся и начал летать по траектории петли вдоль границы с РФ. Борт находится в районе 220 километров по прямой от Мурманска.
В настоящий момент самолет-разведчик двигается со скоростью приблизительно 860 километров в час на высоте 13 километров.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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