Самолет ВВС Швеции заметили у российской границы в районе Мурманска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции летает над территорией Финляндии рядом с российской границей в районе Мурманска.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции наматывает круги над территорией Финляндии рядом с российской границей в районе Мурманска, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.
В настоящий момент самолет-разведчик двигается со скоростью приблизительно 860 километров в час на высоте 13 километров.