Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
- Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Денис Адамов назвал победу Сафонова в Лиге чемпионов хорошим результатом для всей России.
- Сборная России сыграет 5 июня со сборной Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня — с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Вратарь петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Денис Адамов назвал победу голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова в Лиге чемпионов хорошим результатом для всей России.
В субботу "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Сафонов стал первым россиянином, выигравшим турнир дважды.
Голкипер добавил, что не представляет себя на месте Сафонова: "У каждого свой путь. Представлять, что я там есть - неправильно".
На вопрос о 18-летнем полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Амире Ибрагимове, который впервые был вызван в сборную России, Адамов ответил: "У нас очень хороший коллектив, и любой, кто приезжает, легко вписывается. Понятно, что у него есть определенные качества, но трудно оценить только по тренировочному процессу".
Сборная России сыграет 5 июня со сборной Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. В первом матче в рамках сборов россияне уступили сборной Египта в Каире со счетом 0:1.