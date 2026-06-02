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Вратарь "Зенита" восхитился победой Сафонова в финале Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
13:36 02.06.2026 (обновлено: 13:39 02.06.2026)
Вратарь "Зенита" восхитился победой Сафонова в финале Лиги чемпионов

Адамов о победе Сафонова в ЛЧ: хороший результат для всей России

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фотография из соцсетей
Матвей Сафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
  • Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Денис Адамов назвал победу Сафонова в Лиге чемпионов хорошим результатом для всей России.
  • Сборная России сыграет 5 июня со сборной Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня — с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Вратарь петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Денис Адамов назвал победу голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова в Лиге чемпионов хорошим результатом для всей России.
В субботу "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Сафонов стал первым россиянином, выигравшим турнир дважды.
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"Это хороший результат не только для "ПСЖ", но и для всей России, что наш вратарь достигает таких результатов. Я Мотю знаю с детства, он всегда много трудился и работал. Я смотрел только второй тайм", - сказал Адамов журналистам.
Голкипер добавил, что не представляет себя на месте Сафонова: "У каждого свой путь. Представлять, что я там есть - неправильно".
На вопрос о 18-летнем полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Амире Ибрагимове, который впервые был вызван в сборную России, Адамов ответил: "У нас очень хороший коллектив, и любой, кто приезжает, легко вписывается. Понятно, что у него есть определенные качества, но трудно оценить только по тренировочному процессу".
Сборная России сыграет 5 июня со сборной Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. В первом матче в рамках сборов россияне уступили сборной Египта в Каире со счетом 0:1.
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