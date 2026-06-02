Одной из тем саммита G7 станет конфликт на Украине, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одной из тем саммита G7 во Франции в июне станет конфликт на Украине.
- Украина приглашена к участию в саммите.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Одной из тем запланированного на июнь саммита глав "Большой семерки" (G7) во Франции станет конфликт на Украине, Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам главы госдепа, организаторы саммита уже пригласили Украину к участию в нем.
Издание Axios со ссылкой на Белый дом сообщало, что президент США Дональд Трамп в июне примет участие во встрече лидеров G7 во Франции. По информации издания, американский лидер хочет обсудить привязку американской помощи к торговым вопросам, продвижение американских инструментов искусственного интеллекта, снижение зависимости от поставок критически важных минералов из Китая, борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией, а также продвижении американского экспорта.