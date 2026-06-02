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Одной из тем саммита G7 станет конфликт на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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20:36 02.06.2026
Одной из тем саммита G7 станет конфликт на Украине, заявил Рубио

Рубио: одной из тем саммита глав G7 во Франции станет конфликт на Украине

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одной из тем саммита G7 во Франции в июне станет конфликт на Украине.
  • Украина приглашена к участию в саммите.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Одной из тем запланированного на июнь саммита глав "Большой семерки" (G7) во Франции станет конфликт на Украине, Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Конфликт России и Украины всегда поднимается, потому что прямо затрагивает по меньшей мере трех или четырех членов (G7 - ред.)", - сообщил Рубио, выступая в сенате США.
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По словам главы госдепа, организаторы саммита уже пригласили Украину к участию в нем.
Издание Axios со ссылкой на Белый дом сообщало, что президент США Дональд Трамп в июне примет участие во встрече лидеров G7 во Франции. По информации издания, американский лидер хочет обсудить привязку американской помощи к торговым вопросам, продвижение американских инструментов искусственного интеллекта, снижение зависимости от поставок критически важных минералов из Китая, борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией, а также продвижении американского экспорта.
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В миреУкраинаСШАФранцияМарко РубиоДональд ТрампG7
 
 
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