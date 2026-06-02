Одной из тем саммита G7 станет конфликт на Украине, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Одной из тем запланированного на июнь саммита глав "Большой семерки" (G7) во Франции станет конфликт на Украине, Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.