Рубио оценил переговоры с Ираном по ядерной программе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры США и Ирана по ядерной проблематике носят сложный и технический характер, заявил госсекретарь Рубио.
- На их проработку потребуется определенное время, добавил он.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Переговоры США и Ирана по ядерной проблематике носят очень сложный и технический характер, поэтому на их проработку требуется время, заявил во вторник американский госсекретарь Марко Рубио.
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"Переговоры по вопросам ядерной проблематики носят очень сложный, очень технический характер, а потому на их проработку потребуется определенное время", - заявил Рубио, выступая в сенате США.