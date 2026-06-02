Европейские партнеры по НАТО должны уметь сами себя защищать, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что европейские партнеры США по НАТО должны быть в состоянии сами обеспечивать оборону своей территории.
- По словам госсекретаря, европейским странам нужно активизироваться и самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей территории.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Европейские партнеры США по НАТО должны быть в состоянии сами обеспечивать оборону своей территории, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
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"Этим (европейским - ред.) странам придется активизироваться и, как минимум, в основном быть способными самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей суверенной национальной территории", - сказал государственный секретарь в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.