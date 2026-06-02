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Европейские партнеры по НАТО должны уметь сами себя защищать, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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18:31 02.06.2026 (обновлено: 18:35 02.06.2026)
Европейские партнеры по НАТО должны уметь сами себя защищать, заявил Рубио

Рубио: европейские партнеры США по НАТО должны сами обеспечивать свою оборону

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что европейские партнеры США по НАТО должны быть в состоянии сами обеспечивать оборону своей территории.
  • По словам госсекретаря, европейским странам нужно активизироваться и самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей территории.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Европейские партнеры США по НАТО должны быть в состоянии сами обеспечивать оборону своей территории, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«
"Этим (европейским - ред.) странам придется активизироваться и, как минимум, в основном быть способными самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей суверенной национальной территории", - сказал государственный секретарь в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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