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Госсекретарь США считает, что саммит НАТО в Турции "будет веселым" - РИА Новости, 02.06.2026
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18:23 02.06.2026 (обновлено: 18:32 02.06.2026)
Госсекретарь США считает, что саммит НАТО в Турции "будет веселым"

Госсекретарь США Рубио ожидает, что саммит НАТО в Турции в июле "будет веселым"

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио ожидает, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции "будет веселым".
  • Он заявил, что США не обладают неограниченными военными ресурсами и должны распределять их рационально, что уже обсуждалось с партнерами по НАТО.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио ожидает, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции "будет веселым".
"Встреча НАТО будет веселой", - заявил Рубио, выступая в сенате США.
Он добавил, что Штаты не обладают неограниченными военными ресурсами и должны распределять их рациональным образом, что уже доносили до партнеров по НАТО с самого начала работы нынешней администрации.
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