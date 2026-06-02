Госсекретарь США считает, что саммит НАТО в Турции "будет веселым"

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио ожидает, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции "будет веселым".

Он добавил, что Штаты не обладают неограниченными военными ресурсами и должны распределять их рациональным образом, что уже доносили до партнеров по НАТО с самого начала работы нынешней администрации.