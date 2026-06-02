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Страны Западного полушария обязаны сотрудничать с США, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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17:40 02.06.2026
Страны Западного полушария обязаны сотрудничать с США, заявил Рубио

Рубио: западное полушарие обязано сотрудничать с США в интересах Вашингтона

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что страны Западного полушария обязаны сотрудничать с США в вопросах, затрагивающих интересы Вашингтона.
  • США использовали торговые связи, финансовое влияние и дипломатический авторитет, чтобы привести страны Центральной и Южной Америки в соответствие со своими приоритетами.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил во вторник, что страны Западного полушария обязаны сотрудничать с США в тех вопросах, которые затрагивают интересы Вашингтона.
"Сотрудничество с Соединенными Штатами по вопросам, затрагивающим наши интересы, - не выбор. Мы использовали наши торговые связи, наше финансовое влияние и наш дипломатический авторитет, чтобы привести страны Центральной и Южной Америки в соответствие с нашими приоритетами", - говорится в показаниях Рубио перед комитетом по международным отношениям сената США о приоритетах Вашингтона в Западном полушарии.
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