Врач назвала первые признаки РПП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чувство вины после приема пищи и навязчивые мысли о весе, еде и калориях могут быть первыми признаками расстройства пищевого поведения, предупредила кандидат медицинских наук, диетолог НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Дарья Русакова.
- Чаще всего с расстройством пищевого поведения сталкиваются подростки, молодые женщины и люди, ощущающие на себе давление социума по поводу внешнего вида и идеалов стройности.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Чувство вины после приема пищи, навязчивые мысли о весе, еде и калориях могут быть первыми признаками расстройства пищевого поведения, предупредила кандидат медицинских наук, диетолог НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Дарья Русакова.
"Первые признаки расстройства - это навязчивые мысли о весе, о еде, о калориях, о придерживании строгих диет, жестких правил, скрытное поедание пищи, чувство вины после приема любой пищи", - рассказала эксперт в беседе с 360.ru.
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По словам диетолога, чаще всего с РПП сталкиваются подростки, молодые женщины и люди, ощущающие на себе давление социума по поводу внешнего вида и идеалов стройности.
Второго июня отмечается Международный день борьбы с РПП.