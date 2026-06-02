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Врач назвала первые признаки РПП - РИА Новости, 02.06.2026
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17:13 02.06.2026
Врач назвала первые признаки РПП

Диетолог Русакова: чувство вины после еды может быть признаком РПП

© Shutterstock/FOTODOM / Katrin PrimakДевушка держит весы и сантиметр
Девушка держит весы и сантиметр - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Katrin Primak
Девушка держит весы и сантиметр . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чувство вины после приема пищи и навязчивые мысли о весе, еде и калориях могут быть первыми признаками расстройства пищевого поведения, предупредила кандидат медицинских наук, диетолог НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Дарья Русакова.
  • Чаще всего с расстройством пищевого поведения сталкиваются подростки, молодые женщины и люди, ощущающие на себе давление социума по поводу внешнего вида и идеалов стройности.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Чувство вины после приема пищи, навязчивые мысли о весе, еде и калориях могут быть первыми признаками расстройства пищевого поведения, предупредила кандидат медицинских наук, диетолог НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Дарья Русакова.
"Первые признаки расстройства - это навязчивые мысли о весе, о еде, о калориях, о придерживании строгих диет, жестких правил, скрытное поедание пищи, чувство вины после приема любой пищи", - рассказала эксперт в беседе с 360.ru.
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