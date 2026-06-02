Врач назвала первые признаки РПП

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Чувство вины после приема пищи, навязчивые мысли о весе, еде и калориях могут быть первыми признаками расстройства пищевого поведения, предупредила кандидат медицинских наук, диетолог НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Дарья Русакова.

По словам диетолога, чаще всего с РПП сталкиваются подростки, молодые женщины и люди, ощущающие на себе давление социума по поводу внешнего вида и идеалов стройности.