Рейтинг@Mail.ru
В России введут ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 02.06.2026
В России введут ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей

Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТест автомобиля
Тест автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Тест автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей на основе проведения различных тестов.
  • ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых, грузовых автомобилей и прицепов, включая тесты на стабилизацию, рывок руля и заброс угловой скорости.
  • ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей на основе проведения различных тестов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.
ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых, грузовых автомобилей и прицепов, с помощью которых проверяется их устойчивость.
Ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на асфальт для дорог
21 марта, 01:03
Один из ключевых тестов, на которые проверяют автомобиль, - стабилизация. Автомобиль специально разгоняют, а затем рулевое колесо поворачивают, чтобы он плавно развернулся. После этого руль отпускают и следят за тем, сможет ли автомобиль вернуться в нейтральное положение.
"Угол поворота рулевого колеса после освобождения не должен увеличиваться. Управляемые колеса и рулевое колесо должны самостоятельно возвращаться в сторону нейтрального положения", - уточняется в документе.
Также проводят другие испытания для проверки устойчивости автомобилей, такие как тесты на рывок руля и заброс угловой скорости.
Участок дороги, на котором проводят испытания, должен быть ровным, без выступов и впадин.
ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года.
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ
12 апреля, 10:46
 
АвтоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала