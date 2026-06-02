Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призывает Запад приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Западу следует безотлагательно приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Вот что важно: нам необходимо как можно скорее добиться урегулирования российско-украинской войны путем переговоров. Недавние атаки и заявления Москвы указывают на то, что происходит нечто иное, и этот конфликт может вскоре обостриться, а, возможно, и выйти за пределы Украины", — написал он в соцсети X.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.