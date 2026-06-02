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"Выйти за пределы". В США жестко высказались после удара возмездия России - РИА Новости, 02.06.2026
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21:54 02.06.2026
"Выйти за пределы". В США жестко высказались после удара возмездия России

Дэвис: конфликт между Россией и Украиной перерастает в нечто иное

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призывает Запад приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Западу следует безотлагательно приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Вот что важно: нам необходимо как можно скорее добиться урегулирования российско-украинской войны путем переговоров. Недавние атаки и заявления Москвы указывают на то, что происходит нечто иное, и этот конфликт может вскоре обостриться, а, возможно, и выйти за пределы Украины", — написал он в соцсети X.
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По словам Дэвиса, для Вашингтона крайне важно избежать кризиса, который мог бы поднять вопрос о применении пятой статьи устава НАТО (о коллективной обороне — прим.ред.), поскольку это и в его интересах.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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