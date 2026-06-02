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Россия внесла в стоп-лист пятерых представителей британских СМИ - РИА Новости, 02.06.2026
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21:13 02.06.2026 (обновлено: 21:50 02.06.2026)
Россия внесла в стоп-лист пятерых представителей британских СМИ

Москва внесла 5 британских журналистов в стоп-лист за антироссийские материалы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва внесла в стоп-лист пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Британии.
  • В МИД заявили, что они тиражируют ложные сведения о политике руководства России и общественно-политических событиях в стране.
  • Там предупредили об ответе на недружественные шаги, призвав Лондон прекратить поддержку киевского режима.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия расширила персональные санкции в отношении представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, говорится в официальном заявлении МИД.
"Принято решение о расширении российского стоп-листа за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране, а также призывающих к сохранению и наращиванию давления на Москву под предлогом реагирования на СВО", — говорится в сообщении.
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В этот перечень вошли:
  • Александр Браудер — автор доклада политологического института "Общество Генри Джексона", содержащего дезинформацию;
  • Кэтрин Бэлтон — журналистка газеты The Washington Post;
  • Элис Мэри Лафер — управляющий директор компании Committed to Good (дочерняя фирма Chelsea Group);
  • Ричард Николас Уэстбери — один из основателей и председатель совета директоров компании Chelsea Group;
  • Ричард Холмс — журналист газеты i.
В ведомстве предупредили, что любые агрессивные антироссийские шаги будут и дальше получать решительный отпор. Там призвали отказаться от поддержки режима Владимира Зеленского, ведущей к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности.
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