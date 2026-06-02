Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва внесла в стоп-лист пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Британии.
- В МИД заявили, что они тиражируют ложные сведения о политике руководства России и общественно-политических событиях в стране.
- Там предупредили об ответе на недружественные шаги, призвав Лондон прекратить поддержку киевского режима.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия расширила персональные санкции в отношении представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, говорится в официальном заявлении МИД.
"Принято решение о расширении российского стоп-листа за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране, а также призывающих к сохранению и наращиванию давления на Москву под предлогом реагирования на СВО", — говорится в сообщении.
В этот перечень вошли:
- Александр Браудер — автор доклада политологического института "Общество Генри Джексона", содержащего дезинформацию;
- Кэтрин Бэлтон — журналистка газеты The Washington Post;
- Элис Мэри Лафер — управляющий директор компании Committed to Good (дочерняя фирма Chelsea Group);
- Ричард Николас Уэстбери — один из основателей и председатель совета директоров компании Chelsea Group;
- Ричард Холмс — журналист газеты i.
В ведомстве предупредили, что любые агрессивные антироссийские шаги будут и дальше получать решительный отпор. Там призвали отказаться от поддержки режима Владимира Зеленского, ведущей к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности.