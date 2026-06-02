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В МИД России рассказали о диалоге с США - РИА Новости, 02.06.2026
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17:08 02.06.2026
В МИД России рассказали о диалоге с США

Гусаров: диалог России и США по устранению раздражителей не прекращается

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диалог между Россией и США по устранению "раздражителей" не прекращается.
  • Переговоры ведутся на уровне профильных экспертов на регулярной основе.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Диалог между РФ и США и по устранению "раздражителей" не прекращается, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.
"Диалог между МИД России и госдепартаментом США по устранению "раздражителей" не прекращается и ведется на уровне профильных экспертов на регулярной, системной основе", - сообщил он в интервью журналу "Международная жизнь".
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