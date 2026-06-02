В МИД России рассказали о диалоге с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог между Россией и США по устранению "раздражителей" не прекращается.
- Переговоры ведутся на уровне профильных экспертов на регулярной основе.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Диалог между РФ и США и по устранению "раздражителей" не прекращается, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.
"Диалог между МИД России и госдепартаментом США по устранению "раздражителей" не прекращается и ведется на уровне профильных экспертов на регулярной, системной основе", - сообщил он в интервью журналу "Международная жизнь".
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