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На Западе высмеяли новое решение ЕС против России - РИА Новости, 02.06.2026
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16:37 02.06.2026
На Западе высмеяли новое решение ЕС против России

UnHerd: новые европейские ограничения цен на нефть не нанесут вреда экономике РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заморозка потолка цен на российскую нефть со стороны Европы не окажет негативного влияния на экономику России, пишет UnHerd.
  • Следующий пересмотр цен на российскую нефть в Европе состоится в июле, и новый лимит, вероятно, значительно превысит первоначальный в 60 долларов.
  • Меры по ограничению цен показывают неспособность и нежелание Европы навязать Москве свою волю, поскольку Россия находит покупателей, готовых платить за нефть дороже установленного лимита.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заморозка потолка цен на российскую нефть со стороны Европы не окажет негативного влияния на экономику России, пишет UnHerd.
"В настоящее время динамическое ограничение установлено на уровне 44 долларов за баррель. Следующий пересмотр цен состоится в июле, и, вероятно, новый лимит значительно превысит первоначальный жесткий лимит в 60 долларов, согласованный странами G7. <…> Проблема в том, что это типичная для ЕС самонадеянность, поскольку эти ограничения цен не оказывают реального влияния на Россию", — сообщается в материале.
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Отмечается, что данные меры показывают неспособность и нежелание Европы навязать Москве свою волю, поскольку Россия все равно находит покупателей, готовых платить за нефть дороже установленного порядка.
"Ограничение цены — это форма демонстрации добродетели. Европейские лидеры знают, что это не сработает, но все равно настаивают на этом, потому что это относительно недорогой способ создать видимость того, что предпринимаются какие-то действия для противостояния Путину. Это фиговый листок, скрывающий более широкое отсутствие у Запада стратегии в отношении Украины, и продолжение попыток ввести ограничение лишь усилит тщеславие Европы, а не окажет существенную помощь Киеву", — говорится в статье.
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В воскресенье агентство Bloomberg писало, что ЕС планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России.
Страны G7 с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Затем, официально с 3 сентября 2025 года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. Впоследствии ЕС, Великобритания и Новая Зеландия снизили потолок до 44,1 доллара за баррель.
В ответ президент России Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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