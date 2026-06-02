Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого Die Welt отреагировали на российские ночные удары возмездия по объектам ОПК Украины.
- Некоторые читатели считают, что эти удары стали результатом постепенного нарушения "красных линий", и выражают мнение о том, что войну с ядерной державой нельзя выиграть.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Читатели немецкого Die Welt бурно отреагировали на российские ночные удары возмездия по объектам ОПК Украины.
"Если вы будете постоянно раздражать своего противника, постепенно нарушая его "красные линии", то, в конце концов, после сотен предупреждений его терпению придет конец", — отметил Matthias S.
"Как я и опасался и как я здесь описал — и как меня тут же оклеветали наши украинские активисты на этом форуме, — эта война не закончится и ядерную державу никогда нельзя победить. К сожалению, это факт", — высказался Frank Z.
"Это, возможно, и ожидаемая, но, безусловно, спровоцированная крупная атака..." — заключил Robert L.
В ночь с 1 на 2 июня в ответ на террористические акты киевского режима российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, по объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам.