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"Терпению конец". Решение России по Украине потрясло Запад - РИА Новости, 02.06.2026
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09:09 02.06.2026 (обновлено: 12:53 02.06.2026)

"Терпению конец". Решение России по Украине потрясло Запад

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого Die Welt отреагировали на российские ночные удары возмездия по объектам ОПК Украины.
  • Некоторые читатели считают, что эти удары стали результатом постепенного нарушения "красных линий", и выражают мнение о том, что войну с ядерной державой нельзя выиграть.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Читатели немецкого Die Welt бурно отреагировали на российские ночные удары возмездия по объектам ОПК Украины.
"Если вы будете постоянно раздражать своего противника, постепенно нарушая его "красные линии", то, в конце концов, после сотен предупреждений его терпению придет конец", — отметил Matthias S.
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"Как я и опасался и как я здесь описал — и как меня тут же оклеветали наши украинские активисты на этом форуме, — эта война не закончится и ядерную державу никогда нельзя победить. К сожалению, это факт", — высказался Frank Z.
"Это, возможно, и ожидаемая, но, безусловно, спровоцированная крупная атака..." — заключил Robert L.
В ночь с 1 на 2 июня в ответ на террористические акты киевского режима российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, по объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам.
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