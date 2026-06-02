"Если вы будете постоянно раздражать своего противника, постепенно нарушая его "красные линии", то, в конце концов, после сотен предупреждений его терпению придет конец", — отметил Matthias S.

"Как я и опасался и как я здесь описал — и как меня тут же оклеветали наши украинские активисты на этом форуме, — эта война не закончится и ядерную державу никогда нельзя победить. К сожалению, это факт", — высказался Frank Z.