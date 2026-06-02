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Никитин рассказал о доступных билетах в поезда к Черному морю - РИА Новости, 02.06.2026
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08:37 02.06.2026 (обновлено: 08:59 02.06.2026)
Никитин рассказал о доступных билетах в поезда к Черному морю

Глава Минтранса Никитин: в РФ продаются 14,5 млн билетов в поезда к Черному морю

© РИА Новости / Алексей НикольскийМинистр транспорта России Андрей Никитин
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю, включая направления в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск.
  • С 1 мая по 30 сентября планируется перевезти по железной дороге 55,6 миллиона пассажиров, что чуть больше, чем в прошлом году.
  • Продажи билетов открыты за 45, 90, а в Крым — за 120 суток, и для удобства пассажиров работает сервис «Заявка в лист ожидания».
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю, в том числе в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ министр транспорта России Андрей Никитин.
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По железной дороге с 1 мая по 30 сентября планируется перевезти 55,6 миллиона пассажиров - это чуть больше, чем в прошлом году.
"В самые пиковые месяцы, июль и август, показатель составит по 13 миллионов человек ежемесячно. Особое внимание, конечно, нашему югу. На направлениях к Черному морю есть 14,5 миллиона мест: это и Сочи, и Анапа, и Новороссийск, и Кисловодск. На линии выведено максимальное количество составов", - сказал Никитин.
Он добавил, что продажи билетов открыты за 45, 90, а в Крым - за 120 суток.
Министр напомнил, что для того, чтобы пассажиры не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис "Заявка в лист ожидания". Он пришлет уведомление, когда появятся нужные места.
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"Отдельно хотел бы поблагодарить наших железнодорожников, они работают 24 на 7, чтобы обеспечить комфорт перевозок", - отметил Никитин.
В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) ранее сообщали РИА Новости, что в летний сезон традиционно перевозки будут обеспечивать как круглогодичные, так и сезонные поезда, которые заранее включили в действующий график движения. Этим летом в расписании 144 пары поездов в сообщении с курортами Черноморского побережья и Северного Кавказа (в прошлом году было 142 пары).
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня в 17.00 мск.
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