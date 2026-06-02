Никитин рассказал о доступных билетах в поезда к Черному морю

Краткий пересказ от РИА ИИ В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю, включая направления в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск.

С 1 мая по 30 сентября планируется перевезти по железной дороге 55,6 миллиона пассажиров, что чуть больше, чем в прошлом году.

Продажи билетов открыты за 45, 90, а в Крым — за 120 суток, и для удобства пассажиров работает сервис «Заявка в лист ожидания».

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю, в том числе в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ министр транспорта России Андрей Никитин.

По железной дороге с 1 мая по 30 сентября планируется перевезти 55,6 миллиона пассажиров - это чуть больше, чем в прошлом году.

Он добавил, что продажи билетов открыты за 45, 90, а в Крым - за 120 суток.

Министр напомнил, что для того, чтобы пассажиры не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис "Заявка в лист ожидания". Он пришлет уведомление, когда появятся нужные места.

"Отдельно хотел бы поблагодарить наших железнодорожников, они работают 24 на 7, чтобы обеспечить комфорт перевозок", - отметил Никитин.

В " Федеральной пассажирской компании " (ФПК, "дочка" РЖД ) ранее сообщали РИА Новости, что в летний сезон традиционно перевозки будут обеспечивать как круглогодичные, так и сезонные поезда, которые заранее включили в действующий график движения. Этим летом в расписании 144 пары поездов в сообщении с курортами Черноморского побережья и Северного Кавказа (в прошлом году было 142 пары).

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.