Новый премьер Латвии хочет разорвать торговые связи с Россией

Кулбергс при этом признал, что фармацевтический сектор Латвии не сможет быстро перестроиться на другой рынок, поэтому вопрос будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний. Какие еще секторы могут рассчитывать на исключения, Кулбергс не уточнил.