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Новый премьер Латвии хочет разорвать торговые связи с Россией - РИА Новости, 02.06.2026
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23:54 02.06.2026 (обновлено: 23:55 02.06.2026)
Новый премьер Латвии хочет разорвать торговые связи с Россией

Кулбергс хочет разорвать торговые связи с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и ЕС
Флаги Латвии и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Латвии Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией.
  • Глава МИД Байба Браже должна будет найти решение этого вопроса в координации с ЕС.
  • Кулбергс признал, что фармацевтический сектор Латвии не сможет быстро перестроиться на другой рынок, и вопрос будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, правительство которого утвердили в четверг, заявил, что хочет разорвать торговые связи с Россией и поручает это МИД, но признал, что без исключений в этом вопросе не обойтись, передает агентство LETA.
"(Кулбергс - ред.) подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует... На вопрос о том, означает ли сказанное им, что план Латвии предусматривает прекращение импорта и экспорта в Россию с некоторыми исключениями, Кулбергс ответил утвердительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер поручит главе МИД Байбе Браже "найти решение этого вопроса" в координации с ЕС.
Кулбергс при этом признал, что фармацевтический сектор Латвии не сможет быстро перестроиться на другой рынок, поэтому вопрос будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний. Какие еще секторы могут рассчитывать на исключения, Кулбергс не уточнил.
По данным LETA, за первые три месяца 2026 года Латвия экспортировала товары в Россию на сумму 244,15 миллиона евро, а импортировала из России на сумму 10,51 миллиона евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
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