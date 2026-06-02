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МИД России обновил Концепцию безопасности в зоне Персидского залива - РИА Новости, 02.06.2026
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23:25 02.06.2026 (обновлено: 23:48 02.06.2026)
МИД России обновил Концепцию безопасности в зоне Персидского залива

МИД: РФ обновила концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия пригласила заинтересованные страны к участию в выработке концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива.
  • Российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была обновлена и дополнена актуальными элементами на фоне кризиса в регионе.
  • Документ призван придать новый импульс обсуждению идей и предложений по формированию всеобъемлющей системы коллективной безопасности в районе.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия приглашает все заинтересованные страны к участию в выработке концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива, сообщили в МИД РФ.
В дипведомстве подчеркнули, что на фоне кризиса в регионе, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была "обновлена и дополнена актуальными элементами".
«

"Приглашаем все конструктивно настроенные страны к совместным усилиям по выработке общего видения ее целей и задач", - говорится в сообщении ведомства в связи с обновлением национальной концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Как отметили в МИД, РФ исходит из того, что этот документ призван придать новый импульс "процессу субстантивного обсуждения идей и предложений", направленных на поэтапное формирование в указанном районе всеобъемлющей системы коллективной безопасности.
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