МИД России обновил Концепцию безопасности в зоне Персидского залива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия пригласила заинтересованные страны к участию в выработке концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива.
- Российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была обновлена и дополнена актуальными элементами на фоне кризиса в регионе.
- Документ призван придать новый импульс обсуждению идей и предложений по формированию всеобъемлющей системы коллективной безопасности в районе.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия приглашает все заинтересованные страны к участию в выработке концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива, сообщили в МИД РФ.
В дипведомстве подчеркнули, что на фоне кризиса в регионе, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была "обновлена и дополнена актуальными элементами".
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"Приглашаем все конструктивно настроенные страны к совместным усилиям по выработке общего видения ее целей и задач", - говорится в сообщении ведомства в связи с обновлением национальной концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Как отметили в МИД, РФ исходит из того, что этот документ призван придать новый импульс "процессу субстантивного обсуждения идей и предложений", направленных на поэтапное формирование в указанном районе всеобъемлющей системы коллективной безопасности.