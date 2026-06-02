В Калужской области откроют первый в России сервисный центр для дронов

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Первый в России сервисный центр для дронов планируют открыть в Калужской области во второй половине 2026 года, рассказали РИА Новости в министерстве цифрового развития региона.

В ведомстве уточнили, что центр будет работать со всеми типами дронов - и отечественными, и зарубежными.

"Центр расположится на базе одного из резидентов "Колыбели БАС". Запуск запланирован на вторую половину 2026 года. Владельцы дронов, а их становится все больше, получат доступ к быстрому и недорогому ремонту. А регион получит еще несколько рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", - рассказали в министерстве.