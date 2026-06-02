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В Калужской области откроют первый в России сервисный центр для дронов - РИА Новости, 02.06.2026
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18:39 02.06.2026
В Калужской области откроют первый в России сервисный центр для дронов

В Калужской области планируют открыть первый в РФ сервисный центр для БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота расчета БПЛА "Молния-2"
Работа расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа расчета БПЛА "Молния-2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калужской области планируют открыть первый в России сервисный центр полного цикла по ремонту беспилотников.
  • Центр будет работать со всеми типами дронов — и отечественными, и зарубежными.
  • Запуск сервисного центра запланирован на вторую половину 2026 года.
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Первый в России сервисный центр для дронов планируют открыть в Калужской области во второй половине 2026 года, рассказали РИА Новости в министерстве цифрового развития региона.
"Дроны ломаются. Раньше, если дрон вышел из строя, его отправляли производителю - иногда в другой город или за границу, ждать неделями. В Калужской области решили по-другому. Правительство региона анонсировало создание первого в России сервисного центра полного цикла по ремонту беспилотников. Он сможет чинить любые поломки: от замены винта до восстановления электроники", - рассказали в минцифры.
В ведомстве уточнили, что центр будет работать со всеми типами дронов - и отечественными, и зарубежными.
"Центр расположится на базе одного из резидентов "Колыбели БАС". Запуск запланирован на вторую половину 2026 года. Владельцы дронов, а их становится все больше, получат доступ к быстрому и недорогому ремонту. А регион получит еще несколько рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", - рассказали в министерстве.
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