В Калужской области откроют первый в России сервисный центр для дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области планируют открыть первый в России сервисный центр полного цикла по ремонту беспилотников.
- Центр будет работать со всеми типами дронов — и отечественными, и зарубежными.
- Запуск сервисного центра запланирован на вторую половину 2026 года.
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Первый в России сервисный центр для дронов планируют открыть в Калужской области во второй половине 2026 года, рассказали РИА Новости в министерстве цифрового развития региона.
"Дроны ломаются. Раньше, если дрон вышел из строя, его отправляли производителю - иногда в другой город или за границу, ждать неделями. В Калужской области решили по-другому. Правительство региона анонсировало создание первого в России сервисного центра полного цикла по ремонту беспилотников. Он сможет чинить любые поломки: от замены винта до восстановления электроники", - рассказали в минцифры.
В ведомстве уточнили, что центр будет работать со всеми типами дронов - и отечественными, и зарубежными.
"Центр расположится на базе одного из резидентов "Колыбели БАС". Запуск запланирован на вторую половину 2026 года. Владельцы дронов, а их становится все больше, получат доступ к быстрому и недорогому ремонту. А регион получит еще несколько рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", - рассказали в министерстве.