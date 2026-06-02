Ушаков рассказал об участии России в подготовке кадров для Танзании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 200 студентов из Танзании обучаются в высших учебных заведениях России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия активно участвует в подготовке кадров для Танзании, более 200 студентов республики обучаются в РФ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Большое внимание, как и в отношении других африканских стран, уделяется гуманитарному взаимодействию. Россия успешно готовит танзанийские кадры. Кстати, сейчас в высших учебных заведениях у нас в России обучаются более 200 студентов из Танзании", - сказал Ушаков журналистам.