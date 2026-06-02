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Ушаков рассказал об участии России в подготовке кадров для Танзании - РИА Новости, 02.06.2026
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17:04 02.06.2026
Ушаков рассказал об участии России в подготовке кадров для Танзании

Ушаков: Россия активно участвует в подготовке кадров для Танзании

© РИА Новости / Кристина КормилицынаЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 200 студентов из Танзании обучаются в высших учебных заведениях России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия активно участвует в подготовке кадров для Танзании, более 200 студентов республики обучаются в РФ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня.
"Большое внимание, как и в отношении других африканских стран, уделяется гуманитарному взаимодействию. Россия успешно готовит танзанийские кадры. Кстати, сейчас в высших учебных заведениях у нас в России обучаются более 200 студентов из Танзании", - сказал Ушаков журналистам.
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