Россия достигнет целей СВО, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия достигнет целей СВО.
- Россия готова достичь целей СВО путем мирных переговоров.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия достигнет целей СВО и готова достигнуть их путем мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы всегда говорили, что несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.