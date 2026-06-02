В России могут ввести внесудебную блокировку поддельных водительских прав

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов - фальшивых водительских прав и медицинских справок для водителей, говорится в документе правительства, который изучило РИА Новости.
Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены МВД РФ, Роскомнадзор, Минцифры РФ и Росздравнадзор.
"Проработка вопроса о возможности введения внесудебного порядка блокировки информации ... об изготовлении и реализации в сети "Интернет" поддельных водительских удостоверений", - говорится в документе.
Предусматривается также и проработка возможности такой меры для информации о медицинских заключениях "о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствам".
Срок реализации данных мер - 2027 год.
Также предлагается ввести возможности внесудебной блокировки интернет-объявлений о "помощи" с государственными услугами в сфере ПДД, например быстрое получение водительского удостоверения. Кроме того, речь идет и о введении блокировки материалов, которые открыто показывают пренебрежение ПДД - например, ролики или посты, где специально нарушают правила.
