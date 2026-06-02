01:14 02.06.2026 (обновлено: 01:16 02.06.2026)
В России в 2025 году несовершеннолетними совершено 29,1 тысячи преступлений

В 2025 году участниками преступлений стали 22,2 тысячи несовершеннолетних

Работа инспектора по делам несовершеннолетних в Приморском крае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году участниками преступлений в России стали 22,2 тысячи несовершеннолетних, из них 16,3 тысячи были студентами или учащимися.
  • Несовершеннолетними и при их соучастии в 2025 году совершено 29,1 тысячи преступлений, в том числе 6,2 тысячи особо тяжких.
  • Значительно увеличилась численность несовершеннолетних, ставших участниками преступлений террористического характера (249 человек в 2025 году) и экстремистской направленности (142 человека в 2025 году).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участниками преступлений в России 2025 году стали 22,2 тысячи несовершеннолетних, из них 16,3 тысячи были студентами или учащимися, следует из концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года.
"Участниками преступлений в 2025 году стали 22,2 тысячи несовершеннолетних (в 2022 году - 26,3 тысячи человек, в 2023 году - 22,3 тысячи человек, в 2024 году - 21,1 тысячи человек), из них 16,3 тысячи человек являлись учащимися или студентами (в 2022 году - 18,7 тысячи человек, в 2023 году - 15,9 тысячи человек, в 2024 году - 15,5 тысячи человек)", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
"В 2025 году несовершеннолетними и при их соучастии совершено 29,1 тысячи преступлений (в 2022 году - 30,5 тысячи преступлений, в 2023 году - 27,3 тысячи преступлений, в 2024 году - 26,4 тысячи преступлений), в том числе особо тяжких - 6,2 тысячи преступлений (в 2022 году - 2,3 тысячи преступлений, в 2023 году - 3 тысячи преступлений, в 2024 году - 4,2 тысячи преступлений)", - сказано в документе.
"Значительно увеличилась численность несовершеннолетних, ставших участниками преступлений террористического характера (в 2022 году - 30 человек, в 2023 году - 44 человека, в 2024 году - 98 человек, в 2025 году - 249 человек), экстремистской направленности (в 2022 году - 87 человек, в 2023 году - 52 человека, в 2024 году - 97 человек, в 2025 году - 142 человека)", - говорится в документе.
В документе отмечается, что, учитывая тенденцию наращивания недружественными странами деструктивного воздействия на россиян, прежде всего на несовершеннолетних, актуальными являются вопросы профилактики негативных последствий такого явления.
