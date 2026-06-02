Риски срыва переговоров между США и Ираном сохраняются, сообщил источник

АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Риски срыва переговоров между США и Ираном сохраняются, в том числе из-за политики Израиля, однако возможности для продолжения диалога остаются, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.

"Действия Израиля и сохраняющаяся напряженность в регионе создают дополнительные риски для переговорного процесса. Тем не менее, стороны пока не утратили возможность продолжить диалог", - сказал собеседник агентства.