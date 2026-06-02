Риски срыва переговоров между США и Ираном сохраняются, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Риски срыва переговоров между США и Ираном сохраняются из-за политики Израиля, сообщил источник в правительстве Турции.
- Несмотря на напряженность, возможность для продолжения диалога между сторонами остается.
АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Риски срыва переговоров между США и Ираном сохраняются, в том числе из-за политики Израиля, однако возможности для продолжения диалога остаются, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращение огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Позднее президент США Дональд Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями "Хезболлах" объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь.
"Действия Израиля и сохраняющаяся напряженность в регионе создают дополнительные риски для переговорного процесса. Тем не менее, стороны пока не утратили возможность продолжить диалог", - сказал собеседник агентства.
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