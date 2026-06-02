Гарегин II заявил, что властям Армении будет сложно отстранить его

Он напомнил, что против служителей церкви возбуждено более десятка уголовных дел. "Очевидно, что прилагаются все усилия, чтобы подчинить церковь своей воле и достичь поставленной цели — отстранить католикоса всех армян от его должности. Если для достижения этой цели они прибегнут к таким действиям, как арест католикоса всех армян. разумеется, мы должны подчиняться действующему закону, но если он несправедлив, естественно, мы должны использовать все средства, чтобы восторжествовала справедливость", - заявил Гарегин II.