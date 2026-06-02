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Гарегин II заявил, что властям Армении будет сложно отстранить его - РИА Новости, 02.06.2026
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Религия
 
21:57 02.06.2026
Гарегин II заявил, что властям Армении будет сложно отстранить его

Гарегин II заявил, что властям страны будет сложно отстранить его от должности

© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран МехрабянКатоликос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран Мехрабян
Католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Католикос всех армян Гарегин II заявил, что властям страны будет сложно отстранить его с поста.
  • По его словам, церковь имеет свои канонические принципы, и отстранение Армянского патриарха не входит в компетенцию какой-либо власти, лица или структуры.
  • Гарегин II подчеркнул, что церковь будет защищать свои принципы и не поддастся давлению или насилию.
ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II заявил, что властям страны будет сложно отстранить его с поста.
"Должен сказать, что не так-то легко принудить Армянского патриарха к уходу. Церковь имеет свои канонические принципы, и отстранение Армянского патриарха не входит в компетенцию какой-либо власти, лица или структуры. Если есть вопросы к католикосу всех армян или любого другого священнослужителя, эти вопросы рассматриваются в соответствующих инстанциях, и принимаются соответствующие решения", - заявил Гарегин II в интервью ряду армянских СМИ. По его словам, церковь будет защищать эти принципы со всем усердием и не поддадимся давлению или какому-либо насилию.
Он напомнил, что против служителей церкви возбуждено более десятка уголовных дел. "Очевидно, что прилагаются все усилия, чтобы подчинить церковь своей воле и достичь поставленной цели — отстранить католикоса всех армян от его должности. Если для достижения этой цели они прибегнут к таким действиям, как арест католикоса всех армян. разумеется, мы должны подчиняться действующему закону, но если он несправедлив, естественно, мы должны использовать все средства, чтобы восторжествовала справедливость", - заявил Гарегин II.
Он добавил, что в любом случае он сохранит верность священному завету, служению, нашему народу и родине, защищая автономию церкви.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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