Патриарх Кирилл призвал творческих людей "не работать на сатану"

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл призвал творческих людей не развращать людей и не "работать на сатану", а возвеличивать духовные силы, разум и волю человека.

Он подчеркнул, что искусство должно быть направлено на возвышенные цели, а не на разрушение нравственных принципов.

Патриарх призвал деятелей культуры и искусства оставаться на "светлой стороне истории", связанной с Родиной, народом и Богом.

Он отметил, что писатель, презирающий свой народ и страну, не может быть настоящим и не останется в истории.

Предстоятель РПЦ призвал православных писателей через творчество сеять семена добра и правды, пробуждать совесть и питать надежду.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Людям творческих профессий не надо "уходить со светлой стороны истории", "работать на сатану", развращая других людей, ведь "за талант Господь спросит больше", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве.

"Бог награждает нас способностями и талантами - у людей творческих это обычно называется вдохновением. Творцу, в том числе художнику слова, необходимо вдохновение, то есть особая божественная сила... По слову Божьему, кому больше дано, с того больше спросится. И талантливый человек, будь то работающий в театре, кино, писатель, поэт, даже политик, должен помнить о том, что за этот талант и способности Господь спросит с него больше, чем с любого другого", - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, нередко люди растрачивают талант "на что-то приземленное, на суету мира", но еще опаснее, когда употребляют его на "низменное, убогое и самое страшное - на то, чтобы развращать людей".

"Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей – ред.) через искусство - не надо развращать людей, не надо работать на сатану! Это сатана развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим. Если кто-то вас к этому подталкивает, перекреститесь и отвернитесь от этого человека, потому что он от дьявола приходит", - сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что искусство должно быть направлено только на возвышение духовных сил, разума, воли человека, а "если оно работает против всего этого, это не искусство, это антиискусство, антикультура".

"Обращаясь к деятелям культуры, искусства: никогда не уходите со светлой стороны истории. Кто бы вас к этому ни подталкивал, кто бы ни говорил, что там популярность, молодежь, там вас будут принимать, там денежки получите. Оставайтесь всегда на светлой стороне. А светлая сторона – это Родина, народ, Бог... Призываю хранить веру в Бога, любовь к Отечеству, защищать это везде, где эти истины подвергаются осмеянию, отрицанию. И тогда это будет реальный вклад нашей интеллигенции в свободу, независимость и процветание нашего Отечества", - сказал патриарх.

Он отметил, что еще недавно литературное поле наполняли произведения авторов, которые не скрывали свое критическое отношение к русской истории, культуре, национальной традиции, самобытности русского народа, а сейчас "интеллектуальная и духовная вестернизация" страны остановилась.

"Писатель, презирающий собственный народ и страну, не может быть настоящим. Я обращаюсь к тем, кто иногда пытается представить себя как некоего оппозиционера. Если ты против народа, против подлинного направления, исходящего из нашей традиции, веры, культуры, развития национальной жизни, у тебя ничего не получится, даже если ты очень способный… Пооригинальничаете, какие-то аплодисменты где-то схлопочете, но не останетесь в истории России, в истории ее культуры", - считает патриарх Кирилл.

Он добавил, что перед писателями стоит задача: не разделять, а объединять, быть непоколебимым в отстаивании нравственных принципов, составляющих духовно-культурный код народа. "Православная вера, любовь к Отечеству, милосердие, справедливость, хранение традиций, историческая память – вот те ценности, которые составляют фундамент народной жизни. И не старайтесь разрушить этот фундамент - превратитесь в изгоев, народ отвернется. Не разрушайте то, что лежит в основе нашего независимого национального, культурного, духовного и даже политического бытия", - призвал патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ также сравнил православных писателей с апостолами. "Обращаясь к православным писателям, призываю через творчество сеять семена добра и правды, пробуждать совесть, питать надежду. Ведь вы в каком-то смысле подобны апостолам. Они понесли учение Христово в страшно враждебный, римский мир. Что же можно было сравнить с этой мощью, легионами язычников? А они пошли, будучи малой группой. И победили... И мы являемся их наследниками", - заключил он.