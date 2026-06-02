В Приморье рассказали о семье, где погиб ребенок после нападения собаки

Краткий пересказ от РИА ИИ В приморском селе Барано-Оренбургское 1,5-годовалый мальчик погиб после нападения домашней сторожевой собаки.

Семья, в которой произошел инцидент, не состояла на учете и не попадала в поле зрения органов системы профилактики.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Многодетная семья, в которой маленький ребенок погиб после нападения домашней собаки, на учете не состоит, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Минздрав края ранее сообщал о гибели в приморском селе Барано-Оренбургское ребенка после нападения домашней сторожевой собаки. Предварительно, 1,5-годовалый мальчик был в частном доме со старшей сестрой и тронул миску овчарки с едой. Возбуждено уголовное дело.

"В семье было трое детей, этот малыш - младший. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала, на учете не состояла. Обычная семья", - сказала Романова