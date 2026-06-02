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В Приморье рассказали о семье, где погиб ребенок после нападения собаки - РИА Новости, 02.06.2026
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04:49 02.06.2026
В Приморье рассказали о семье, где погиб ребенок после нападения собаки

Семья в Приморье, где ребенок погиб после нападения собаки, не стоит на учете

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В приморском селе Барано-Оренбургское 1,5-годовалый мальчик погиб после нападения домашней сторожевой собаки.
  • Семья, в которой произошел инцидент, не состояла на учете и не попадала в поле зрения органов системы профилактики.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Многодетная семья, в которой маленький ребенок погиб после нападения домашней собаки, на учете не состоит, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Минздрав края ранее сообщал о гибели в приморском селе Барано-Оренбургское ребенка после нападения домашней сторожевой собаки. Предварительно, 1,5-годовалый мальчик был в частном доме со старшей сестрой и тронул миску овчарки с едой. Возбуждено уголовное дело.
"В семье было трое детей, этот малыш - младший. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала, на учете не состояла. Обычная семья", - сказала Романова.
Она добавила, что это большая трагедия, и выразила соболезнования семье.
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ПроисшествияПриморский крайОльга Романова (омбудсмен)
 
 
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