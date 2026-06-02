Рейтинг@Mail.ru
Психолог рассказала, как декор рабочего места помогает снизить стресс - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 02.06.2026
Психолог рассказала, как декор рабочего места помогает снизить стресс

Мироненко: персонализация рабочего места и порядок снижают уровень стресса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Офис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурки персонажей из любимых вселенных помогают снизить уровень стресса и делают работу более вдохновляющей, рассказала психолог Анастасия Мироненко.
  • Спокойные тона, порядок и дорогие сердцу предметы снижают уровень стресса, помогая мозгу быстрее переключаться между задачами.
  • Люди стремятся сделать рабочее место продолжением своей личности и интересов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Фигурки персонажей из любимых вселенных, эстетичные органайзеры и мудборды помогают снизить уровень стресса и сделать работу более вдохновляющей, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.
"Фигурки персонажей из любимых вселенных становятся не просто элементами декора, а своеобразными эмоциональными "якорями". Именно такие вещи дарят ощущение уюта и помогают снизить стресс благодаря ассоциациям с любимыми историями, героями или заветными желаниями", - заявила эксперт в беседе с "Газетой.Ru".
По словам психолога, спокойные тона, порядок и дорогие сердцу предметы также снижают уровень стресса, помогая мозгу быстрее переключаться между задачами. Когда человек чувствует связь с пространством, уровень психологического напряжения заметно снижается. Рабочее место постепенно перестает быть исключительно функциональной зоной, люди все чаще стремятся сделать его продолжением своей личности и интересов, добавила Мироненко.
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В России введут ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте
7 мая, 00:27
 
ОбществоПсихология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала