Психолог рассказала, как декор рабочего места помогает снизить стресс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигурки персонажей из любимых вселенных помогают снизить уровень стресса и делают работу более вдохновляющей, рассказала психолог Анастасия Мироненко.
- Спокойные тона, порядок и дорогие сердцу предметы снижают уровень стресса, помогая мозгу быстрее переключаться между задачами.
- Люди стремятся сделать рабочее место продолжением своей личности и интересов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Фигурки персонажей из любимых вселенных, эстетичные органайзеры и мудборды помогают снизить уровень стресса и сделать работу более вдохновляющей, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.
"Фигурки персонажей из любимых вселенных становятся не просто элементами декора, а своеобразными эмоциональными "якорями". Именно такие вещи дарят ощущение уюта и помогают снизить стресс благодаря ассоциациям с любимыми историями, героями или заветными желаниями", - заявила эксперт в беседе с "Газетой.Ru".
По словам психолога, спокойные тона, порядок и дорогие сердцу предметы также снижают уровень стресса, помогая мозгу быстрее переключаться между задачами. Когда человек чувствует связь с пространством, уровень психологического напряжения заметно снижается. Рабочее место постепенно перестает быть исключительно функциональной зоной, люди все чаще стремятся сделать его продолжением своей личности и интересов, добавила Мироненко.