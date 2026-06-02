Психолог рассказала, как декор рабочего места помогает снизить стресс

По словам психолога, спокойные тона, порядок и дорогие сердцу предметы также снижают уровень стресса, помогая мозгу быстрее переключаться между задачами. Когда человек чувствует связь с пространством, уровень психологического напряжения заметно снижается. Рабочее место постепенно перестает быть исключительно функциональной зоной, люди все чаще стремятся сделать его продолжением своей личности и интересов, добавила Мироненко.