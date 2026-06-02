Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 70 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 70 человек.
- У пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.
ПЯТИГОРСК, 2 июн – РИА Новости. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ставропольского края.
"Количество пострадавших в кафе в Пятигорске увеличилось до 70 человек: 59 стационарно, 11 амбулаторно", – сообщили в ведомстве.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов 30 мая заявил, что девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. В понедельник утром в минздраве региона РИА Новости сообщили, что число отравившихся возросло до 50 человек.
В Пятигорске ликвидировали пожар на АЗС
17 мая, 00:36