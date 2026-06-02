Рейтинг@Mail.ru
Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 70 человек - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 02.06.2026
Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 70 человек

Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 70 человек

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краюСотрудник СК проводит следственные мероприятия в кафе в Пятигорске, где произошло массовое отравление
Сотрудник СК проводит следственные мероприятия в кафе в Пятигорске, где произошло массовое отравление - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
Сотрудник СК проводит следственные мероприятия в кафе в Пятигорске, где произошло массовое отравление
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 70 человек.
  • У пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.
ПЯТИГОРСК, 2 июн – РИА Новости. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ставропольского края.
"Количество пострадавших в кафе в Пятигорске увеличилось до 70 человек: 59 стационарно, 11 амбулаторно", – сообщили в ведомстве.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов 30 мая заявил, что девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. В понедельник утром в минздраве региона РИА Новости сообщили, что число отравившихся возросло до 50 человек.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на газовой автозаправке в Пятигорске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Пятигорске ликвидировали пожар на АЗС
17 мая, 00:36
 
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала