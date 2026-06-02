Силы ПВО за ночь сбили 148 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 148 украинских беспилотников над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 148 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 июня т.г. до 7.00 мск 2 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18