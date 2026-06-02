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Силы ПВО уничтожили 56 украинских БПЛА в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости, 02.06.2026
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06:30 02.06.2026
Силы ПВО уничтожили 56 украинских БПЛА в Харьковской и Сумской областях

Группировка войск «Север» уничтожила 56 украинских беспилотников за ночь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ПВО группировки войск «Север» за ночь уничтожили 56 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.
  • БПЛА ВСУ были обнаружены разведывательными средствами и уничтожены в районах пролета.
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Север" за ночь уничтожили 56 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости в группировке войск.
"Расчетами противовоздушной обороны группировки войск "Север" за ночь разведывательными средствами был обнаружен пролет более 50 БПЛА ВСУ в сторону тыловых районов наших войск", – рассказали агентству в группировке войск "Север".
Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО, расположенным в районах пролетов летательных аппаратов.
"В результате боевой работы расчетов ПВО было уничтожено 56 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях", – добавили в группировке войск.
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