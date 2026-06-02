Силы ПВО уничтожили 56 украинских БПЛА в Харьковской и Сумской областях

КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Север" за ночь уничтожили 56 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости в группировке войск.

Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО, расположенным в районах пролетов летательных аппаратов.

"В результате боевой работы расчетов ПВО было уничтожено 56 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях", – добавили в группировке войск.