Краткий пересказ от РИА ИИ Власти России окажут содействие в проведении мероприятий, связанных с днем рождения поэта Александра Пушкина, в 2027 году.

Путин попросил представлять Пушкина как явление и его гений, который лежит в основе современного русского языка.

Путин напомнил о значимости предшественников Пушкина и предложил использовать это как повод для подчеркивания важности развития русской литературы и языка.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти России окажут содействие в проведении мероприятий, связанных с днем рождения поэта Александра Пушкина, которые запланированы на 2027 год, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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"Вы обратили внимание на то, что Евгений Анатольевич Богатырев (директор Государственного музея Пушкина) предложил по поводу мероприятий 2027 года. Безусловно, нужно и будет оказано содействие в проведении мероприятий этого года, связанных с Пушкиным ", - сказал Путин во время заседания.

Российский лидер попросил в ходе этих мероприятий представлять Пушкина как явление и его гений, который лежит в основе современного русского языка.

"Хорошо бы показывать еще все-таки, откуда этот гений появился, где эти базовые основы русской словесности. Ведь хорошо известны его собственные строчки, боюсь что-то перепутать, какие-то слова, но по-моему звучит это так: "Старик (русский поэт Гавриил) Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил", - заявил Путин.