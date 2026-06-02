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Путин: власти посодействуют в проведении мероприятий, связанных с Пушкиным - РИА Новости, 02.06.2026
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20:30 02.06.2026
Путин: власти посодействуют в проведении мероприятий, связанных с Пушкиным

Путин: власти окажут содействие в проведении мероприятий, связанных с Пушкиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти России окажут содействие в проведении мероприятий, связанных с днем рождения поэта Александра Пушкина, в 2027 году.
  • Путин попросил представлять Пушкина как явление и его гений, который лежит в основе современного русского языка.
  • Путин напомнил о значимости предшественников Пушкина и предложил использовать это как повод для подчеркивания важности развития русской литературы и языка.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти России окажут содействие в проведении мероприятий, связанных с днем рождения поэта Александра Пушкина, которые запланированы на 2027 год, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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"Вы обратили внимание на то, что Евгений Анатольевич Богатырев (директор Государственного музея Пушкина) предложил по поводу мероприятий 2027 года. Безусловно, нужно и будет оказано содействие в проведении мероприятий этого года, связанных с Пушкиным", - сказал Путин во время заседания.
Российский лидер попросил в ходе этих мероприятий представлять Пушкина как явление и его гений, который лежит в основе современного русского языка.
"Хорошо бы показывать еще все-таки, откуда этот гений появился, где эти базовые основы русской словесности. Ведь хорошо известны его собственные строчки, боюсь что-то перепутать, какие-то слова, но по-моему звучит это так: "Старик (русский поэт Гавриил) Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил", - заявил Путин.
Президент напомнил, что до Пушкина в русской литературе были явления, на которые опиралось его творчество. Это было бы хорошо использовать как повод, чтобы еще раз подчеркнуть значимость не только самого поэта и его творчества, но и всего, что с ним связано, затрагивая и будущее развитие русской литературы и языка, добавил Путин.
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