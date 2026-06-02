Путин и Лукашенко обсудили организацию Форума регионов Белоруссии и России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
- Они обсудили организацию и проведение XIII Форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области.
МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили организацию и проведение Форума регионов Белоруссии и России, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Президенты России и Белоруссии во вторник провели телефонный разговор, сообщили ранее в Кремле.
"В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения XIII Форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области", - говорится в публикации.
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
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