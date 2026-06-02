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Путин и Лукашенко обсудили организацию Форума регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 02.06.2026
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19:44 02.06.2026 (обновлено: 19:48 02.06.2026)
Путин и Лукашенко обсудили организацию Форума регионов Белоруссии и России

Пул первого: Путин и Лукашенко обсудили организацию и проведение Форума регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
  • Они обсудили организацию и проведение XIII Форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области.
МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили организацию и проведение Форума регионов Белоруссии и России, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Президенты России и Белоруссии во вторник провели телефонный разговор, сообщили ранее в Кремле.
"В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения XIII Форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области", - говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Вчера, 18:43
 
БелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
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