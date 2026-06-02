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Путин подчеркнул ценность русского языка для современной России - РИА Новости, 02.06.2026
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16:47 02.06.2026 (обновлено: 16:48 02.06.2026)
Путин подчеркнул ценность русского языка для современной России

Путин назвал русский язык одной из ключевых ценностей для современной России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что изучение русской филологии наравне с немецкой и английской противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности для современной России.
  • В Крымском федеральном университете имени Вернадского в прошлом году был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы.
  • Путин выразил надежду, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы, особенно те, где готовят будущих педагогов-словесников.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Изучение русской филологии на равных с немецкой и английской противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности для современной России, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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"Русская филология, немецкая, английская - все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одном из ключевых ценностей современной России", - сказал Путин во время заседания совета.
Он отметил, что в Крымском федеральном университете имени Вернадского в прошлом году был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы.
"Рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников", - добавил Путин.
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