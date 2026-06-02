Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что изучение русской филологии наравне с немецкой и английской противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности для современной России.

В Крымском федеральном университете имени Вернадского в прошлом году был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы.

Путин выразил надежду, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы, особенно те, где готовят будущих педагогов-словесников.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Изучение русской филологии на равных с немецкой и английской противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности для современной России, сообщил президент России Владимир Путин.

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"Русская филология, немецкая, английская - все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одном из ключевых ценностей современной России", - сказал Путин во время заседания совета.

Он отметил, что в Крымском федеральном университете имени Вернадского в прошлом году был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы.