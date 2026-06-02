Путин заявил об исполнении поручений в сфере поддержки русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что многие поручения, данные на предыдущих заседаниях совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка, исполнены.
- Глава государства рассчитывает, что на текущем заседании будут озвучены новые предложения.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Многие поручения, данные на предыдущих заседаниях совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка, исполнены, заявил президент России Владимир Путин.
"Многие поручения, данные по итогам предыдущих заседаний совета, исполнены, многие в работе пока. Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения", - сказал глава государства на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.