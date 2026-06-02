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Путин заявил об исполнении поручений в сфере поддержки русского языка - РИА Новости, 02.06.2026
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16:13 02.06.2026 (обновлено: 16:38 02.06.2026)
Путин заявил об исполнении поручений в сфере поддержки русского языка

Путин: поручения, данные на заседаниях Совета по русскому языку, исполнены

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что многие поручения, данные на предыдущих заседаниях совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка, исполнены.
  • Глава государства рассчитывает, что на текущем заседании будут озвучены новые предложения.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Многие поручения, данные на предыдущих заседаниях совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка, исполнены, заявил президент России Владимир Путин.
"Многие поручения, данные по итогам предыдущих заседаний совета, исполнены, многие в работе пока. Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения", - сказал глава государства на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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