Путин: часы на изучение русского языка для учителей нужно увеличить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы.
- Путин подчеркнул, что эти предметы влияют на формирование речевой культуры и эстетических представлений будущих учителей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Количество часов, которые отводятся им (педагогам начальной школы - ред.) на изучение русского языка и литературы, методик преподавания следует безусловно увеличить", - сказал глава государства в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Путин подчеркнул, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.