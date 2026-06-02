Путин рассказал, сколько носителей русского жестового языка живут в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил, что в России проживают почти 200 тысяч носителей русского жестового языка.
- Путин подчеркнул важность обеспечения качества и количества педагогов и переводчиков для людей с проблемами со слухом или речью.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 200 тысяч носителей русского жестового языка проживают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка", - сказал Путин.
Он добавил, что важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере.