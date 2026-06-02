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Путин рассказал, сколько носителей русского жестового языка живут в России - РИА Новости, 02.06.2026
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16:05 02.06.2026 (обновлено: 16:13 02.06.2026)
Путин рассказал, сколько носителей русского жестового языка живут в России

Путин: в России проживают почти 200 тыс носителей русского жестового языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что в России проживают почти 200 тысяч носителей русского жестового языка.
  • Путин подчеркнул важность обеспечения качества и количества педагогов и переводчиков для людей с проблемами со слухом или речью.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 200 тысяч носителей русского жестового языка проживают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник собрал Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка", - сказал Путин.
Он добавил, что важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Путин призвал обеспечить необходимое число переводчиков жестового языка
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