Путин рассказал, сколько носителей русского жестового языка живут в России

"Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка", - сказал Путин.